Поліцейський в Ужгороді приїхав на сімейні «розборки» і отримав ножове поранення



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Під час затримання агресивного чоловіка співробітник поліції отримав ножове поранення пальця на правій руці

В Ужгороді під час припинення побутового конфлікту правоохоронець приїхав на виклик і отримав ножове поранення, повідомляє в понеділок, 25 листопада, прес-служба Нацполіції в Закарпатській області.

24 листопада близько 23:30 на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Ужгорода. Жінка заявила, що син ображає її і не реагує на зауваження. Для з'ясування обставин події за викликом виїхали співробітники мобільної групи з протидії домашньому насильству.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з'ясували, що образ і приниження з боку власного сина, 30-річного ужгородця, зазнала мешканка обласного центру.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік поводився агресивно, на зауваження поліцейських не реагував і з ножем у руках погрожував вбивством. При його затриманні співробітник поліції отримав ножове поранення пальця на правій руці.

30-річного порушника доставили до відділку поліції. Знаряддя злочину - ніж, вилучено.

За даним фактом порушено кримінальне провадження. Слідчі Ужгородського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим співробітником службових обов'язків, карається - обмеженням або позбавленням волі на термін до п'яти років.

Зараз вирішується питання про затримання ужгородця згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру у злочині.