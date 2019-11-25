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    Поліцейський в Ужгороді приїхав на сімейні «розборки» і отримав ножове поранення

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    Поліцейський в Ужгороді приїхав на сімейні «розборки» і отримав ножове поранення

    Під час затримання агресивного чоловіка співробітник поліції отримав ножове поранення пальця на правій руці

    В Ужгороді під час припинення побутового конфлікту правоохоронець приїхав на виклик і отримав ножове поранення, повідомляє в понеділок, 25 листопада, прес-служба Нацполіції в Закарпатській області.

    24 листопада близько 23:30 на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Ужгорода. Жінка заявила, що син ображає її і не реагує на зауваження. Для з'ясування обставин події за викликом виїхали співробітники мобільної групи з протидії домашньому насильству.

    Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з'ясували, що образ і приниження з боку власного сина, 30-річного ужгородця, зазнала мешканка обласного центру.

    Під час спілкування з правоохоронцями чоловік поводився агресивно, на зауваження поліцейських не реагував і з ножем у руках погрожував вбивством. При його затриманні співробітник поліції отримав ножове поранення пальця на правій руці.

    30-річного порушника доставили до відділку поліції. Знаряддя злочину - ніж, вилучено.

    За даним фактом порушено кримінальне провадження. Слідчі Ужгородського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим співробітником службових обов'язків, карається - обмеженням або позбавленням волі на термін до п'яти років.

    Зараз вирішується питання про затримання ужгородця згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру у злочині.

     

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