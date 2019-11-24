В Одесі постраждав патрульний, який намагався втихомирити втікача психлікарні



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Один з інспекторів виліз на гараж, аби зняти чоловіка, той почав кидатися в інспектора шифером

Вчора, 23 листопада, близько 16-години, патрульні Одеси отримали повідомлення про агресивного чоловіка на вулиці Достоєвського.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Одеської області.

За цією адресою інспектори виявили невідомого чоловіка з ознаками психічного розладу, котрий виліз на гараж та кидав каміння по вікнах житлових будинків. На прохання поліцейських він не реагував, поводив себе неадекватно, викрикував нецензурні слова.

За деякий час після вмовлянь, один з інспекторів виліз на гараж, аби зняти чоловіка, той почав кидатися в інспектора шифером. Охоронець порядку не втримався та впав з даху. Його передали лікарям швидкої допомоги.

Чоловіка вдалося зняти з будівлі та передати спеціалізованій медичній допомозі.

Згодом з’ясувалося, що 31-річний чоловік перебував у розшуку за втечу з психіатричної лікарні.

В Одесі патрульний травмувався, намагаючись втихомирили втікача психлікарні

Нагадаємо, у Запорізькій області встановили особу людини, яка повідомила про намір підірвати відділення поліції.