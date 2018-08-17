Поліція Китаю заарештувала чоловіка за те, що назвав Тайвань країною



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Заарештованого підозрюють в свідомому провокуванні суперечок

Поліція КНР заарештувала чоловіка, який в соціальних мережах запитав, який закон забороняє називати Тайвань країною. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тим самим затриманий порушив один із фундаментальних принципів зовнішньої політики КНР щодо того, що Тайвань є невід’ємною частиною єдиного Китаю. При цьому на даному острові і далі функціонує незалежна від КНР Республіка Китай.

18-річного чоловіка заарештували в місті Мааншан, яке знаходиться на північному сході країни. Відповідне питання затриманий опублікував на сторінці поліції в соціальній мережі Weibo. Окрім того він написав, що прем’єр-міністр Японії Сінцзо Абе є його справжнім батьком.

Арешт поліція виправдала тим, що подібними дописами чоловік нашкодив почуттям населення КНР. До цього заарештований також відзначався коментарями сумнівного змісту.

Затриманий вже визнав провину і продовжує утримуватися під вартою, через те, що його підозрюють в свідомому провокуванні суперечок.