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    Поліція нагрянула з обшуками до «Білого братства», яке торгувало наркотиками по всій Україні

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    Поліція нагрянула з обшуками до «Білого братства», яке торгувало наркотиками по всій Україні

    За словами Аброськіна, лідер банди на початку серпня був заарештований в Житомирі

    У Нікополі на Дніпропетровщині поліція провела обшуки у членів організованого злочинного угруповання «Біле братство», які збували наркотики по всій Україні.

    Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

    «Працівники Департаменту протидії наркозлочинності, Департаменту карного розшуку Нацполіції та підрозділи поліції Житомирщини провели відпрацювання міста Нікополь Дніпропетровської області. Працівники поліції зайшли в «гості» з обшуками до «бригадних» та рядових членів організованого злочинного угруповання «Біле братство», яке «спеціалізується» на виготовленні та збуті наркотичних речовин по території всієї держави», - написав Аброськін.

    За його словами, лідер цієї банди на прізвисько «Яцик» на початку серпня був заарештований в Житомирі за організацію замовного вбивства.

    Нагадаємо, у Києві поліція вилучила у у 25-річного чоловіка наркотики на півмільйона гривень.

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