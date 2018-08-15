Поліція нагрянула з обшуками до «Білого братства», яке торгувало наркотиками по всій Україні
-
Розсилка
За словами Аброськіна, лідер банди на початку серпня був заарештований в Житомирі
У Нікополі на Дніпропетровщині поліція провела обшуки у членів організованого злочинного угруповання «Біле братство», які збували наркотики по всій Україні.
Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
«Працівники Департаменту протидії наркозлочинності, Департаменту карного розшуку Нацполіції та підрозділи поліції Житомирщини провели відпрацювання міста Нікополь Дніпропетровської області. Працівники поліції зайшли в «гості» з обшуками до «бригадних» та рядових членів організованого злочинного угруповання «Біле братство», яке «спеціалізується» на виготовленні та збуті наркотичних речовин по території всієї держави», - написав Аброськін.
За його словами, лідер цієї банди на прізвисько «Яцик» на початку серпня був заарештований в Житомирі за організацію замовного вбивства.
Нагадаємо, у Києві поліція вилучила у у 25-річного чоловіка наркотики на півмільйона гривень.