  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція Одещини затримала іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство

    • Розсилка
    Наразі затриманий доставлений до київського відділу поліції - Поліція Одещини затримала іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство
    Наразі затриманий доставлений до київського відділу поліції

    Затриманий доставлений до київського відділу поліції

    В Одеській області правоохоронці затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

    «Повідомляється, що у себе на батьківщині 57-річний чоловік упродовж двох років вчиняв шахрайські дії. Відносного нього правоохоронні органи сусідньої держави розпочали кримінальне провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу — шахрайство та ухилення від сплати податків. У січні цього року чоловіка було оголошено в міжнародний розшук», — йдеться в повідомленні.

    Наразі затриманий доставлений до київського відділу поліції. Вирішується питання щодо тимчасового арешту. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

    Як повідомлялось, українські прикордонники ліквідували канал нелегалів, організований громадянином РФ.

    Читайте також
    прикордонники шахрайство Інтерпол Одещина поліція розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ