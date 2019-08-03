Поліція Одещини затримала іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство



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Наразі затриманий доставлений до київського відділу поліції

Затриманий доставлений до київського відділу поліції

В Одеській області правоохоронці затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

«Повідомляється, що у себе на батьківщині 57-річний чоловік упродовж двох років вчиняв шахрайські дії. Відносного нього правоохоронні органи сусідньої держави розпочали кримінальне провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу — шахрайство та ухилення від сплати податків. У січні цього року чоловіка було оголошено в міжнародний розшук», — йдеться в повідомленні.

Наразі затриманий доставлений до київського відділу поліції. Вирішується питання щодо тимчасового арешту. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Як повідомлялось, українські прикордонники ліквідували канал нелегалів, організований громадянином РФ.