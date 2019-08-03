Українські прикордонники ліквідували канал нелегалів, організований громадянином РФ



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Вигідному «бізнесу» зашкодили правоохоронці

Громадянин Росії у змові із чотирма жителями українського прикордоння забезпечували незаконне переправлення громадян Шрі-Ланки, Пакистану, Індії, Ірану та Афганістану через українські міста

Прикордонниками оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України викрито етнічну організовану злочинну групу та ліквідовано транзитний канал незаконної міграції вихідців із країн Південно-Східної Азії. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Заходи проводилися у тісній співпраці з Головним управлінням Національної поліції у Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Громадянин Росії у змові із чотирма жителями українського прикордоння забезпечували незаконне переправлення громадян Шрі-Ланки, Пакистану, Індії, Ірану та Афганістану з території Російської Федерації до Республіки Польща та Румунії через українські міста-мільйонники – Харків, Київ, Львів.

Вигідному «бізнесу» зашкодили правоохоронці, які «стали на слід» злочинців на початку травня. З цього часу, в рамках кримінального провадження задокументовано 8 епізодів протиправної діяльності на кордоні.

Логічним завершенням оборудок стали події 1 серпня, коли в ході спільної операції правоохоронці в м. Харків та прикордонні Луганської області затримали організатора цього каналу разом із його пособниками та черговою групою незаконних мігрантів – п’ятьма громадянами Ісламської Республіки Іран. Останні, відсиджуючись у Харкові в помешканні організатора злочину, готувалися продовжити подорож в країни ЄС.

Злочнців затримано в порядку ст. 208 КПК України із повідомленням їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Тривають допити та санкціоновані обшуки.