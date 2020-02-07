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    Поліція повідомила подробиці стрілянини у Мукачеві

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    Поліція та експерти оточили місце злочину&nbsp; - Поліція повідомила подробиці стрілянини у Мукачеві
    Поліція та експерти оточили місце злочину 
    Фото: Нацполіція

    Наразі на місці події працює керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.

    У п’ятницю 7 лютого, о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Заявник повідомив, що чув та бачив постріли між двома автомобілями, після чого зникли у невідомому напрямку.

    За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний мукачівці. Наразі вони перебувають у медзакладах. Про це повідомляє ГУНП в Закарпатській області.

    Правоохоронці проводять першочергову перевірку та визначаються з правовою кваліфікацією злочину та встановлюють всі обставини інциденту.

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    Поліція повідомила подробиці стрілянини у Мукачеві
    Поліція повідомила подробиці стрілянини у Мукачеві
    Поліція повідомила подробиці стрілянини у Мукачеві
    Поліція повідомила подробиці стрілянини у Мукачеві

    Нагадаємо сьогодні у Мукачеві відбулась стрілянина. Очевидці оприлюднили відео.

    Згодом з’явилося відео на якому видно стрілка.

    Згодом медики підтвердили інформацію про пораненого, який зараз знаходиться в реанімації. Стан його важкий, але чоловік у свідомості.

    Закарпатський журналіст Віталій Глагола повідомив, що невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом.

     

    Закарпаття депутат поліція стрілянина
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