У Мукачеві обстріляли помічника екснардепа, є поранені (відео)



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Стрілянина сталась 7 лютого у Мукачеві близько 10:00 години

Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екс-нардепом Михайлом Ланьом

Сьогодні, близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина. Це мікрорайон Росвигово, ще відомий як Чікаго.

У розпорядженні Mukachevo.net з'явилось відео на якому видно нападника з зброєю. Він здійснив кілька пострілів.

Також видання повідомляє, що саме зараз там працюють правоохоронці та експерти. Наразі офіційної інформації про стрілянину немає.

Також відомо, що один із чоловіків, якого поранили у стрілянині в Мукачеві, знаходиться у реанімації. За словами лікарів, чоловік отримав кульове поранення у область миски. Він знаходиться Постраждалий у свідомості, але стан важкий. Наразі лікарі надають оперативну допомогу.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола на своєму Телеграм-каналі написав, що невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом.

«В Мукачеві перестрілка. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екс-нардепом Михайлом Ланьом (прізвисько Блюк). Самого Артура та його охоронця поранено. Через свої канали вдалось оперативно дістати відео перестрілки, яку очевидець знімав із вікна будинку. Деталі перестрілки пізніше...», - написав журналіст.

Зазначимо, це вже не перший випадок «бандитських розбірок» у Мукачеві. Так, ще 11 липня 2015 року там теж сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення того ж Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «Правий сектор» почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту в Мукачево постраждало 14 осіб, загинули троє.





