Нардеп Кучеренко поскаржився у поліцію на «хуліганську поведінку» колеги в Раді



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6 лютого у Верховній Раді емоційно посварилися народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко (ліворуч) та нардеп з «Батьківщини» Олексій Кучеренко (праворуч) Скріншот з відео

Депутат від «Батьківщини» готовий відкликати свої заяви, якщо нардеп Максим Ткаченко вибачиться перед ним з трибуни парламенту

Народний депутат від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію після конфлікту і «неналежної поведінки» з боку колеги зі «Слуги народу» Максима Ткаченко.

Про це у четвер ввечері Кученко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я подав заяву в поліцію з приводу сьогоднішнього інциденту з депутатом від «Слуги народу» і його хуліганської поведінки. Аналогічну заяву буде передано до Комітету з регламенту і депутатської етики», - зазначив Кучеренко.

Нардеп від «Батьківщини» також опублікував скан-копії поданої заяви.

Водночас він назвав умову, при виконанні яких готовий відкликати свої заяви.

«Якщо завтра (7 лютого, - ред) з трибуни Верховної Ради депутат Ткаченко вибачиться переді мною особисто і в моїй особі всьому поколінню, яке він збирається відправити на брухт або в Трускавець, я відкличу свої заяви. В іншому випадку гарантую доведення наслідків цього неподобства до логічного кінця», - додав Кучеренко.

Нагадаємо, у Верховній Раді у четвер посварилися народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко та нардеп з «Батьківщини» Олексій Кучеренко. Під час сварки звучала ненормативна лексика.

Кучеренко на адресу спікера Ради Руслана Стефанчука викрикнув: «А ви можете дебіла цього бородатого заспокоїти?».

На що Ткаченко відповів: «Їдьте до Трускавця, відпочиньте».

Кучеренко: «Ви клоуни малолітні».

Ткаченко: «За клоуна зараз п***и отримаєте».

18+. Обережно, ненормативна лексика

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