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    Заступник генпрокурора пообіцяв судитися з нардепом Кивою

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    Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак&nbsp; - Заступник генпрокурора пообіцяв судитися з нардепом Кивою
    Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак 
    Фото: Главком

    «Позов подам на велику суму, обіцяю, що всю її передам на потреби волонтерської групи», - заявив Чумак

    Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак збирається подати в суд на депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву.

    Про це Чумак написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Мені розказали, що на засіданні комітету з правоохоронної діяльності народний депутат Ілля Кива на всю країну заявив, що я кришую проституцію та торгівлю наркотиками в рамках Києва, а можливо і країни. Передивився сьогодні запис. Точно, так і говорив», - повідомив Чумак.

    Заступник генпрокурора зазначив, що міг би не звернути на це увагу, якби не одне «але».

    «Якби це сказав «просто Кива», я б не звернув уваги та відмахнувся. У зв’язку з тим що це сказала публічна особа, народний депутат, під час виступу на комітеті в парламенті стосовно заступника генерального прокурора, чим вчинив мені страшенні душевні хвилювання, мені не залишається нічого, крім як захищатись від наклепу у судовому порядку. Готую позов. Позов подам на велику суму, обіцяю, що всю її передам на потреби волонтерської групи Операція Маестро», - додав Чумак.

    Нагадаємо, у січні генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом України Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

    суд депутат Офіс Генерального прокурора Віктор Чумак Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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