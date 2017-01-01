За 11 місяців 2017 року в Україні сталося понад 6 085 ДТП за участі дітей

За 11 місяців 2017 року в Україні сталося понад 6 085 ДТП за участі дітей. Поліція та активісти закликають батьків бути відповідальними під час дорожнього руху, не порушувати правила та власним прикладом дотримання ПДР виховувати в дітях відповідального пішохода. Про це закликали перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України



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За 11 місяців 2017 року в Україні сталося понад 6 085 ДТП за участі дітей

За 11 місяців 2017 року в Україні сталося понад 6 085 ДТП за участі дітей. Поліція та активісти закликають батьків бути відповідальними під час дорожнього руху, не порушувати правила та власним прикладом дотримання ПДР виховувати в дітях відповідального пішохода. Про це закликали перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький та Ірина Сидоренко, представниця ГО «Traffic Challenge» під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

За 11 місяців 2017 року в Україні сталося понад 6 085 ДТП за участі дітей. В цих ДТП 1597 дітей зазнали травм різного ступеня, 169 дітей загинуло з них 61 — діти пішоходи. Таку статистику оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Щоб вплинути на цю ситуацію і зробити учасників дорожнього руху більш обізнаними з усіма небезпеками, які чатують на них на дорогах, і більш захищеними, Національна програма з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge запустила тренінги “Відповідальні батьки”.

Протягом листопада — грудня команда активістів провела 16 тренінгів у Києві, Дніпрі Харкові, а також в Івано-Франківську, Хмельницькому та Кривому Розі. На тренінгах навчалися представники поліції, медики, освітяни, інструктори автошкіл, волонтери з різних громадських організацій та звичайні громадяни. Всього за цей період навчилося 651 людина, з них 44 поліцейських, 53 медиків, 345 освітян.

«Кожен, хто пройшов цей тренінг, може ділитися отриманими знаннями і навчати інших, використовувати свої знання у професійній і повсякденній діяльності. “Під час навчання ми роздавали інформаційні матеріали, а також виклали у доступ для всіх бажаючих, хто пройшов тренінг, презентацію. Це зроблено для того, щоб слухачі тренінгів самостійно могли проводити навчання. Взагалі якщо кожен з цих людей, які побували на тренінгу, проведе хоча б по одному заняття, то буде навчено приблизно 20 тис людей. Ця цифра випливає з того, що в середньому на наших тренінгах група складає близько 30 чоловік, як і учнів в шкільному класі», - розповідає Сидоренко.

Цього року активісти змогли отримати 8 тисяч світловідбиваючих жилетів, які частково вже передані до шкіл різних областей. Жилети, які ще не роздали, будуть передані протягом найближчого місяця. “Хочу зауважити, що жилети були виготовлені в Україні, тобто окрім прямої функції - боротись з ДТП - ми ще й підтримали вітчизняного виробника. Зокрема за нашим планом 10 областей України забезпечать світловідбиваючими жилетам в таких пропорціях: 50 комплектів жилетів — Київська область, Дніпропетровська — 40, Харківська — 30, Івано-Франківська — 20, Хмельницька — 20, Одеська — 30, Чернігівська — 20, Полтавська — 20 комплектів, Миколаївська — 20. Ще одна область визначається.

«Наша мета — привернути увагу до проблеми та створити прецедент масового використання жилетів у загальноосвітніх закладах. У пріоритеті забезпечити не всі школи жилетами, а лише ті, які найбільше потребують. Цей перелік шкіл визначила патрульна поліція спільно з представниками освіти, враховуючи вже відомі випадки травмування дітей біля шкіл, а також особливості розташування шкіл, що знаходяться біля доріг», - говорить представниця громадської організації Ірина Сидоренко.

Інформаційний партнер Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді «Traffic Challenge» – Главком.

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