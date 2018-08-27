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    Поліція у Кишиневі розігнала антиурядову акцію протесту

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    <span>Поліція розігнала антиурядовий протест у центрі Кишинева</span> - Поліція у Кишиневі розігнала антиурядову акцію протесту
    Поліція розігнала антиурядовий протест у центрі Кишинева

    Кілька постраждалих активістів звернулися за допомогою до медиків

    Поліція в понеділок, 27 серпня, розігнала учасників антиурядового протесту, які залишилися ночувати біля пам'ятника Штефана чел Маре в центрі Кишинева. Про це з посиланням на мітингувальників пише Интерфакс.

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    Напередодні в Кишиневі тривала масова акція протесту правої опозиції. Протягом усього дня тисячі маніфестантів проводили марш центральними вулицями Кишинева, а потім - мітинг протесту. У прийнятій резолюції вони зажадали відставки уряду і проведення парламентських виборів за старою - пропорційною - системою. Кілька сотень маніфестантів залишилися ночувати біля пам'ятника Штефану чел Маре.

    За словами учасників мітингу, ніч в центрі столиці пройшла спокійно, проте о 5:30 туди під'їхали автобуси із сотнями силовиків.



    Як повідомляється, спочатку вони через гучномовці переконували протестувальників звільнити сквер перед пам'ятником Штефану чел Маре, а коли ті відмовилися виконати вимогу, почався силовий розгін.

    Також наголошується, що кілька учасників протесту в підсумку звернулися за допомогою до медиків.

    Раніше повідомлялося, що у столиці Молдови проходить нічний антиурядовий протест.

    Учасники акції вимагають відставки уряду, скасування закону про амністію капіталу, а також прийняти молдавський варіант закону Магнітського, ввести кримінальне переслідування за крадіжку мільярда, визнати результати виборів в Кишиневі.

    Нагадаємо, учасники багатотисячного антиурядового мітингу, який пройшов у неділю в Кишиневі, прийняли резолюцію з вимогою відставки уряду.

    Ввечері опозиція закликала учасників мітингу в Кишиневі залишатися на площі до понеділка.

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