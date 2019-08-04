У Сумах вандал пошкодив дві могили воїнів АТО



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Злочинцю загрожує ув'язнення до п'яти років - поліція

Зловмисник на одній могилі пошкодив дерев’яний хрест, а іншу заляпав рожевою фарбою

У Сумах в ніч проти 4 серпня невідомий вандал понівечив дві могили загиблих воїнів АТО на Алеї Слави.

Про злочин повідомила начальниця місцевої Нацполіції Ельвіра Біганова.

Зазначається, що зловмисник, попри шість камер відеоспостереження, пошкодив на одній могилі дерев’яний хрест, а іншу заляпав рожевою фарбою. Зокрема, невідомий поглумився над могилою бійця Олександра Глуходіда та полковника СБУ Олександра Аніщенка.

«На Алеї Слави вандали познущалися з могил полеглих! Поліція вже була. Дерев’яний хрест на могилі Олександру Глуходіду зламаний! Могила Аніщенка заляпана рожевою фарбою! На меморіалі шість камер спостереження!», - написала сумчанка Валентина Андріяшева, додавши пізніше, що фарбу з могили Аніщенка вже видалено.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст 297 (наруга над могилою) КК України. Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, раніше подібний випадок було зафіксовано на Житомирщині в місті Новограді-Волинському.