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    Поліція відкрила ще 12 справ через порушення виборчого процесу

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    <span>Загалом зі старту виборчого процесу відкрито 346 кримінальних проваджень</span> - Поліція відкрила ще 12 справ через порушення виборчого процесу
    Загалом зі старту виборчого процесу відкрито 346 кримінальних проваджень

    Найбільше відкритих справ у Києві

    Поліція відкрила 12 кримінальних справ за добу у зв'язку з порушеннями під час виборчого процесу до місцевих виборів в Україні. Про це повідомляє сайт Національної поліції.

    Загалом зі старту виборчого процесу відкрито 346 кримінальних проваджень. 174 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 172 – з виборчим процесом.

    Найбільше порушень зафіксовано у Києві (44), Київській (35) та Одеській областях (29).

    Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень
    Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень

    Нагадаємо, що поліція відкрила 290 кримінальних справ через порушення виборчого процесу. 

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