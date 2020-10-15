Поліція відкрила ще 12 справ через порушення виборчого процесу
Загалом зі старту виборчого процесу відкрито 346 кримінальних проваджень
Найбільше відкритих справ у Києві
Поліція відкрила 12 кримінальних справ за добу у зв'язку з порушеннями під час виборчого процесу до місцевих виборів в Україні. Про це повідомляє сайт Національної поліції.
Загалом зі старту виборчого процесу відкрито 346 кримінальних проваджень. 174 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 172 – з виборчим процесом.
Найбільше порушень зафіксовано у Києві (44), Київській (35) та Одеській областях (29).
Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень
Нагадаємо, що поліція відкрила 290 кримінальних справ через порушення виборчого процесу.