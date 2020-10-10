За добу в Україні відкрито 24 провадження щодо порушення виборчого процесу



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За добу поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу

За добу до поліції надійшло 266 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства

За останню добу в Україні поліцейські відкрили 24 кримінальних провадження за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами, що відбудуться 25 жовтня. Про це повідомляє управління комунікації Нацполіції.

«За добу поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всього з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3616 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Зазначається, що всього упродовж доби до поліції надійшло 266 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства. Найбільше у місті Києві – 38.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 24 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 273 кримінальних правопорушень: 137 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 126 – пов’язані з виборчим процесом. Також складено 933 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом», – вказано у повідомленні.

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