Поліція відкрила понад 150 кримінальних справ через порушення виборчого закону



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Усього за добу в поліцію надійшло 240 повідомлень через порушення виборчого законодавства

З початку виборчої кампанії вже відкрито 156 кримінальних справ

За добу поліція відкрила ще 13 кримінальних справ у зв'язку з можливими порушеннями виборчого процесу.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Усього за добу в поліцію надійшло 240 повідомлень через порушення виборчого законодавства. Найбільше у Львівській області – 67.

З початку виборчої кампанії поліція зареєструвала 2048 повідомлень у зв'язку з виборчим процесом. Найбільша кількість повідомлень зафіксовано у Київській області – 313.

«Всього до ЄРДР внесено відомості про 156 кримінальних правопорушень: 87 – пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 69 – пов'язаних з виборчим процесом. Також складено 309 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом», – додали в МВС.

Нагадаємо, що в Україні поліція відкрила понад 120 кримінальних справ.