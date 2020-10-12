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    Місцеві вибори: поліція відкрила 290 кримінальних справ

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    Також за час виборчої кампанії зафіксовано 969 адміністративних порушень - Місцеві вибори: поліція відкрила 290 кримінальних справ
    Також за час виборчої кампанії зафіксовано 969 адміністративних порушень

    Три провадження були відкриті у неділю

    В Україні за час виборчої кампанії відкрито 290 кримінальних справ через порушення виборчого процесу. Про це повідомляє Національна поліція.

    147 з кримінальних проваджень пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 143 - з виборчим процесом. Найбільше кримінальних справ відкрито в Києві (35), Київській (27), Одеській (24) і Запорізькій областях (21).

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    Місцеві вибори: поліція відкрила 290 кримінальних справ
    Місцеві вибори: поліція відкрила 290 кримінальних справ
    Місцеві вибори: поліція відкрила 290 кримінальних справ

    Також за час виборчої кампанії зафіксовано 969 адміністративних порушень.

    Нагадаємо, що поліція відкрила понад 150 кримінальних справ через порушення виборчого закону.

    вибори поліція час
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