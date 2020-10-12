Місцеві вибори: поліція відкрила 290 кримінальних справ



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Також за час виборчої кампанії зафіксовано 969 адміністративних порушень

Три провадження були відкриті у неділю

В Україні за час виборчої кампанії відкрито 290 кримінальних справ через порушення виборчого процесу. Про це повідомляє Національна поліція.

147 з кримінальних проваджень пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 143 - з виборчим процесом. Найбільше кримінальних справ відкрито в Києві (35), Київській (27), Одеській (24) і Запорізькій областях (21).

Також за час виборчої кампанії зафіксовано 969 адміністративних порушень.

Нагадаємо, що поліція відкрила понад 150 кримінальних справ через порушення виборчого закону.