Поліція відкрила справу щодо бійки Ляшка з Герусом



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Олег Ляшко і Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль»

Ніхто з учасників бійки заяву в поліцію поки не писав

За фактом бійки лідера Радикальної партії, екснардепа Олега Ляшка і чинного нардепа, глави комітету з ПЕК Андрія Геруса поліція відкрила справу. Як повідомляють джерела «Главкома», за розслідування взялася поліція Київської області.

За якою статтею розпочато слідство наразі не повідомляється. «Однак, це точно не ст 125 ККУ, оскільки заяви ніхто з учасників бійки в поліцію не писав», - зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада з ініціативи Андрія Геруса прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати електроенергію за двосторонніми договорами з Росії та Білорусі. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Постачальником виступила компанія Ігоря Коломойського «Юнайтед Енерджі».

Ряд енергоекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ. Також негативну оцінку цьому рішенню дали в Секретаріаті Європейського енергетичного співтовариства.

Поставки електроенергії з РФ різко виросли з 1 листопада і склали 12 млн кВт годин на добу, що в чотири рази вище показників жовтня. Про це свідчать дані на сайті системного оператора НЕК «Укренерго».

Згідно з новими даними, поставки ведуться рівним графіком потужністю 500 МВт. Добовий імпорт з Росії і Білорусі з 1 листопада досяг 23,5 млн кВт годин, що складає близько 18% обсягу торгів на українському ринку на добу вперед.

Раніше глава парламентського комітету з ПЕК Андрій Герус заявляв, що імпорт з Росії становить близько 1%. Крім того, у соцмережі він написав, що імпорт з Росії і Білорусі є збитковим, і в листопаді компанії припинять ці поставки.

Єдиним експортером російської електроенергії виступає державна монополія «Інтер РАО», головою правління якої є Ігор Сечин, який перебуває під українськими та американськими санкціями.