Ти зрадник, ти пустив в Україну росіян - Ляшко побив Геруса (відео)



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Скандал між Герусом і Ляшком стався в аеропорту «Бориспіль»

Ляшко звинуватив Геруса в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з Росії, чим зрадив національні інтереси України

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль».

Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

«Ти запустив сюди росіян. Може, ти не знаєш, що Росія - агресор? Або до народу! Ти поміняв закон і пустив росіян!» - сказав Ляшко.

31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада з ініціативи Андрія Геруса прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати електроенергію за двосторонніми договорами з Росії та Білорусі. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Постачальником виступила компанія Ігоря Коломойського «Юнайтед Енерджі».

Ряд енергоекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ. Також негативну оцінку цьому рішенню дали в Секретаріаті Європейського енергетичного співтовариства.

Поставки електроенергії з РФ різко виросли з 1 листопада і склали 12 млн кВт годин на добу, що в чотири рази вище показників жовтня. Про це свідчать дані на сайті системного оператора НЕК «Укренерго».

Згідно з новими даними, поставки ведуться рівним графіком потужністю 500 МВт. Добовий імпорт з Росії і Білорусі з 1 листопада досяг 23,5 млн кВт годин, що складає близько 18% обсягу торгів на українському ринку на добу вперед.

Раніше глава парламентського комітету з ПЕК Андрій Герус заявляв, що імпорт з Росії становить близько 1%. Крім того, у соцмережі він написав, що імпорт з Росії і Білорусі є збитковим, і в листопаді компанії припинять ці поставки.

Єдиним експортером російської електроенергії виступає державна монополія «Інтер РАО», головою правління якої є Ігор Сечин, який перебуває під українськими та американськими санкціями.