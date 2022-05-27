Поліція відновила роботу у 650 деокупованих населених пунктах

На Київщині завершено відновлення електро та газопостачання

Попри нищівні удари ворога в країні триває активна ліквідація наслідків руйнацій. За дорученням уряду на деокупованих територіях місцева влада, комунальні служби, дорожники та ДСНС проводять роботи з відновлення втраченої інфраструктури, повідмоляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Наразі на деокупованих територіях Національна поліція відновила роботу у 650 населених пунктах. На 76% відновлено послуги мобільного зв‘язку та Інтернету. Укрпошта працює у 821 населеному пункті з понад тисячі деокупованих», – розповів Тимошенко.

За його словами, унаслідок бойових дій без води залишались 123 населених пункти Київської області. Але на сьогодні, проведено необхідні ремонтно-відновлювальні роботи та забезпечено споживачів послугами з водопостачання та водовідведення. Також, на Київщині завершено відновлення електро та газопостачання.

Харківщина зазнала значних руйнацій, але кожного дня – крок за кроком, повертає собі втрачену інфраструктуру. В місті Харків відновлено газопостачання 618 споживачам. 350 мешканців міста знову підключенні до послуги електропостачання.

В селах Мала Данилівка, Кулиничі, Благодатне та Мерефа 500 споживачів отримали доступ до електроенергії. Заживлено близько 10 тисяч жителів Бугаївки, села Яблучне та Царівка теж знову зі світлом.

В міста Харкові, на Салтівці, тривають ремонтні роботи мереж водопостачання. Комунальні служби працюють над відновленням житлового фонду: за добу у 7 районах міста закрито 60 вікон та зроблено ремонт 15 покрівель.

В Охтирському районі на Сумщині також продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи на мережах газопостачання, що були пошкоджені внаслідок бойових дій. В місті Охтирка проведено прибирання вулично-дорожньої мережі на території міста. На частині доріг регіону виконано ліквідацію ямковості.

На цьому тижні міста Тростянець та Охтирка відвідали представники Швейцарської гуманітарної місії, які оглянули об'єкти водопостачання та водовідведення з метою надання місцевим водоканалам допомоги на об’єктах, що постраждали внаслідок агресії російської федерації.

Житомирська область теж наводить лад. В Чоповицькій територіальній громаді почали очищення території від вибухонебезпечних предметів. В Житомирі розчищають завали біля зруйнованих будинків. В міській лікарні №2 комунальні служби провели заміну вікон.

Автошляхи Чернігівщини також потребують ремонту. 16 одиниць дорожньої техніки були залучені на ямковому ремонті гарячим асфальтобетонном на ділянці траси Р-69. На трасі М-01 використано майже дві тони щебенево-піщаної суміші для влаштування основи із ґрунту.

В районі села Бобровиця проведеної відновлювальні роботи на лінії електропередач.

Гуманітарний штаб протягом минулої доби забезпечив більше 3 тис. тонн гуманітарної допомоги для потреб населення. А від початку війни загальна кількість гуманітарної допомоги склала більше 400 тис. тонн. Це продукти харчування, одяг, медикаменти, товари військового призначення, засоби гігієни, меблі, транспортні засоби.

Тимошенко запевнив, що комунальні служби, дорожні та ДСНС працюють 24/7, щоб якомога скоріше дати людям можливість жити в звичних умовах.