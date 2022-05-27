У Маріуполі окупанти змушують працювати людей за воду

Завіз води в Маріуполі буде здійснюватись один раз на два дні

Російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Водопосточання... Окупаційна влада почала примушувати маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води взагалі. Робота за їжу. Робота за воду. Які ще вигадки окупантів мають передити маріупольці? Лють. Просто лють», – написав Андрющенко.

За словами радника мера, від учора завіз води в Маріуполі буде здійснюватись один раз на два дні.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.