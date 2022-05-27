Почалося? Російські депутати вимагають вивести війська з України (відео)

Комуніст з Приморського краю Росії заявив, що Путін має вивести війська з України і завершити війну бо втрати окупантів на фронті дуже серйозні

Члени Законодавчих зборів Приморського краю заявили, що російсько-українську війну треба закінчувати

На Далекому Сході Росії опозиційні місцеві депутати виступили проти продовження «спеціальної військової операції» на території України. Таку заяву зробив представник опозиційної комуністичної партії Леонід Васюкевич.

Він заявив, що місцева влада уже вжили необхідних заходів для підтримки сімей окупантів, які загинули на території України – але, якщо війну не завершити, то в регіоні та Росії в цілому збільшиться кількість сиріт.

«У ході військової операції гинуть та стають інвалідами молоді люди, які могли б принести величезну користь нашій країні», – забідкався депутат від КПРФ.

Васюкевич також заявив про «значні втрати» окупаційних військ та відсутність справжнього успіху на фронтах російсько-української війни.

Керівництво законодавчого органу Приморського краю, представник кремлівської партії «Єдина Росія» Олександр Ралик намагався зупинити опозиціонера, назвавши його «зрадником» – але за колегу вступився інший член фракції КПРФ (яка має 14 із 40 мандатів у нинішньому скликанні Законодавчих зборів), Геннадій Шульга.

Цікаво, що керівник комуністичної фракції Анатолій Долгачов, який займає посаду віцеспікера приморського парламенту, заявив, що не підтримує антивоєнну позицію колег. Джерела Newsbox24 заявило, що Долгачов буквально перебуває у шоці від такого вчинку колег.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав свій варіант швидкого закінчення війни – це озброєння для України та нафтогазове ембарго для Росії.