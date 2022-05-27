Жителі Кирилівки ненавидять окупантів: «Так нас ніхто не ображав»

На окупованих територіях чекають на повернення української влади

Жителі окупованих міст на півдні України ненавидять російських загарбників та готові бути партизанами у ворожому кублі. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплену розмову, де жителька окупованого Мелітополя розповідає, що «зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються».

Із цієї розмови стає зрозумілим, чому на окупованих територіях чекають на повернення української влади.

У перехопленій телефонній розмові жителька окупованого Мелітополя розповідає російському військовому про події в курортному селищі Кирилівка. Зокрема, про те як на базу відпочинку зайшли «20 з лишком БТРів».



«Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці піднімаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи», - каже вона.

Жінка згадує, що за української влади нічого подібного не було: «Там кажуть за наших бандерів. А ми б хотіли тих бандерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що так нас ніхто не ображав».

Нагадаємо, що окупанти призначили гауляйтеркою Кирилівки відому у регіоні зрадницю. Катерина Уманець відома жителям регіону з 2014 року. Вона займала антиукраїнську позицію під час подій Революції гідності, очолювала рух «Русская весна», була організатором і активним учасником антиукраїнських мітингів. У 2017 році Служба безпеки України відкрила стосовно Уманець кримінальне провадження за підозрою у державній зраді.

Як повідомлялось, 24 травня окупанти викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва та його заступника Ігоря Коробку. Чоловіків із зав’язаними очима вивезли в невідомому напрямку. Малєєва викрали вже вдруге. Перший раз він був в полоні у квітні.

Раніше окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці.

Напередодні ж у курортну Кирилівку зайшли кілька десятків ворожих БТРів. Кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів.