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    Кримінал

    Жителі Кирилівки ненавидять окупантів: «Так нас ніхто не ображав»

    На Запоріжжі у селище Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки - Жителі Кирилівки ненавидять окупантів: «Так нас ніхто не ображав»
    На Запоріжжі у селище Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки
    Фото: reuters

    На окупованих територіях чекають на повернення української влади

    Жителі окупованих міст на півдні України ненавидять російських загарбників та готові бути партизанами у ворожому кублі. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплену розмову, де жителька окупованого Мелітополя розповідає, що «зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються».

    Із цієї розмови стає зрозумілим, чому на окупованих територіях чекають на повернення української влади.

    У перехопленій телефонній розмові жителька окупованого Мелітополя розповідає російському військовому про події в курортному селищі Кирилівка. Зокрема, про те як на базу відпочинку зайшли «20 з лишком БТРів».

    «Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці піднімаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи», - каже вона.

    Жінка згадує, що за української влади нічого подібного не було: «Там кажуть за наших бандерів. А ми б хотіли тих бандерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що так нас ніхто не ображав».

    Нагадаємо, що окупанти призначили гауляйтеркою Кирилівки відому у регіоні зрадницю. Катерина Уманець відома жителям регіону з 2014 року. Вона займала антиукраїнську позицію під час подій Революції гідності, очолювала рух «Русская весна», була організатором і активним учасником антиукраїнських мітингів. У 2017 році Служба безпеки України відкрила стосовно Уманець кримінальне провадження за підозрою у державній зраді.

    Як повідомлялось, 24 травня окупанти викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва та його заступника Ігоря Коробку. Чоловіків із зав’язаними очима вивезли в невідомому напрямку. Малєєва викрали вже вдруге. Перший раз він був в полоні у квітні.

    Раніше окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці.

    Напередодні ж у курортну Кирилівку зайшли кілька десятків ворожих БТРів. Кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окуповані території Запорізька область окупація #stoprussia
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    Жителі Кирилівки ненавидять окупантів: «Так нас ніхто не ображав»