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    Поліція вилучила на Рівненщині 200 кг бурштину

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    Виявлений бурштин - Поліція вилучила на Рівненщині 200 кг бурштину
    Виявлений бурштин

    За попередніми даними, вартість вилученого становить 2,8 млн гривень

    У Рівненській області під час обшуку в одному із сіл поліцейські вилучили 197 кг бурштину.

    Про це в четвер повідомляє прес-служба Національної поліції області.

    Зазначається, що поліцейські знайшли місце, де зберігалося 197 кг бурштину-сирцю різних фракцій. За попередніми даними, вартість вилученого становить 2,8 млн гривень.

    Також правоохоронці встановили особу людини, яка може бути причетною до протиправної діяльності.

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    Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил охорони надр.

    До слова, у середині серпня у Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки.

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