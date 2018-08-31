Поліція вилучила на Рівненщині 200 кг бурштину



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Виявлений бурштин

За попередніми даними, вартість вилученого становить 2,8 млн гривень

У Рівненській області під час обшуку в одному із сіл поліцейські вилучили 197 кг бурштину.

Про це в четвер повідомляє прес-служба Національної поліції області.

Зазначається, що поліцейські знайшли місце, де зберігалося 197 кг бурштину-сирцю різних фракцій. За попередніми даними, вартість вилученого становить 2,8 млн гривень.

Також правоохоронці встановили особу людини, яка може бути причетною до протиправної діяльності.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил охорони надр.

До слова, у середині серпня у Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки.