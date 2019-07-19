Поліція вилучила у мешканця Тернопільщини значний арсенал вибухівки



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Чоловік у дачному будинку переховував чималий арсенал вибухонебезпечних предметів

Поліція Тернопільщини забрала у мешканця Збаража значну кількість вибухівки: гранати, детонатори, понад півкілограма пороху, патрони та ін.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини.

Під час обшуків забрали 19 корпусів до різних гранат, капсули-детонатори, більше пів кілограма пороху, патрони, електродетонатори, 19 запалів до ручних гранат та зброю. Обіг деяких з вилучених предметів на території України заборонений взагалі.

«Звідки у чоловіка усі ці предмети, він не розповідає. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Під час перевірки з'ясувалося, що житель Тернопільської області перебуває у розшуку. Донецькі правоохоронці інкримінують чоловікові причетність до тяжких та особливо тяжких злочинів», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові уже оголосили підозру за статтею 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.