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    Поліція вилучила у мешканця Тернопільщини значний арсенал вибухівки

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    Поліція вилучила у мешканця Тернопільщини значний арсенал вибухівки

    Чоловік у дачному будинку переховував чималий арсенал вибухонебезпечних предметів

    Поліція Тернопільщини забрала у мешканця Збаража значну кількість вибухівки: гранати, детонатори, понад півкілограма пороху, патрони та ін.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини.

    Під час обшуків забрали 19 корпусів до різних гранат, капсули-детонатори, більше пів кілограма пороху, патрони, електродетонатори, 19 запалів до ручних гранат та зброю. Обіг деяких з вилучених предметів на території України заборонений взагалі.

    «Звідки у чоловіка усі ці предмети, він не розповідає. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Під час перевірки з'ясувалося, що житель Тернопільської області перебуває у розшуку. Донецькі правоохоронці інкримінують чоловікові причетність до тяжких та особливо тяжких злочинів», – йдеться у повідомленні.

    Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові уже оголосили підозру за статтею 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

    Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Триває слідство.

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