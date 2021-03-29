Польща змінює правила в’їзду

На німецько-польскому кордоні тим, хто бажає потрапити до Польщі, міряють температуру

На німецько-польскому кордоні тим, хто бажає потрапити до Польщі, міряють температуру

Карантину можна буде уникнути тільки за наявності негативного тесту на коронавірус

Із 30 березня Польща запроваджує обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Мартін Горала, повідомляє RMF24.

Карантину можна буде уникнути тільки за наявності негативного тесту на коронавірус, не старшого за 48 годин до в’їзду.

Для тих, хто прибуває до Польщі з країн, які не входять до шенгенської зони, карантин буде обов’язковим без винятків. Однак у разі виконання тесту на території Польщі (ПЛР або антиген) і отримання негативного результату людина може вийти з карантину.

Уряд вирішив стандартизувати правила карантину для тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом, заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

«Що стосується сухопутних кордонів Польщі, ситуація буде виглядати так, як на кордоні з Чехією та Словаччиною - стандартного контролю немає, але на кордонах будуть патрулі, які перевірятимуть, чи відповідають ті, хто перетинає кордон, вимогам дійсного тесту», - пояснив представник уряду.

З суботи і протягом двох тижнів у Польщі діють нові обмеження, оголошені урядом у зв'язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський не виключає, що ці правила будуть продовжені після 9 квітня. Все буде залежати від захворюваності на Covid-19.

Дитячі садки та ясла, а також салони краси та перукарні закриті. Уряд вирішив не закривати церкви в рамках останнього посилення обмежень. Уряд вирішив лише знизити межу вірян, які можуть одночасно перебувати в церквах.

Нагадаємо, що на українському кордоні з’являться десять нових пунктів пропуску.