У які європейські країни українці можуть поїхати вже зараз

В’їзд до Албанії для українських туристів дозволений без обмежень

Список країн, куди дозволено в’їжджати туристам з України, поповнив Кіпр. З 1 квітня українці можуть прилетіти на острів для відпочинку, дотримавшись кількох умов, але без необхідності проходити карантин.

Видання «Новое врямя» розповіло про правила в’їзду на Кіпр та до інших країни Європи, які вже зараз готові приймати туристів з України.

Кіпр

Із 1 квітня Кіпр відкриває свої кордони для туристів з України з негативним ПЛР-тестом, скасовуючи необхідність проходити карантин після прильоту. Про це 24 березня повідомило представництво Міністерства туризму Кіпру в Україні, надавши відповідні роз’яснення.

«Всім подорожуючим, що пройшли тестування та [в яких] підтверджена відсутність Covid-19, і не перебували в тісному контакті з особами з підтвердженим випадком, буде гарантовано перебування без карантину», – йдеться в цьому пресрелізі.

Зараз Кіпр дотримується кольорової системи кодів для різних країн світу, відповідно до якої регулюються умови в’їзду громадян цих держав на острів.

Як пояснили в українському представництві Міністерства туризму Кіпру, з 1 квітня Україна буде переміщена із сірої категорії країн (в’їзд дозволено лише окремим категоріям громадян з обов’язковим 10-денним карантином) до однієї з трьох: червоної, помаранчевої чи зеленої. За цим списком можна (і необхідно перед подорожжю) стежити тут.

«Вірогідніше за все це буде червона категорія», – припустив у коментарі НВ Іван Горобець, український представник кіпрського Міністерства туризму. Це означає, що українцям буде необхідно пройти тестування на COVID-19 як до подорожі, так і після прильоту на Кіпр, але у випадку негативних результатів карантин можна не проходити.

Незалежно від кольору зони, подорожуючі з України навіть після 1 квітня мають дотримуватися всіх норм та запобіжних заходів, описаних у спеціальному документі – Cyprus Destination Protocol (за його оновленнями можна стежити на цій сторінці).

Якщо після 1 квітня Україна потрапить до червоної зони за класифікацією Кіпру, до українських туристів висуватимуть такі вимоги:

1. Перед поїздкою пройти молекулярний ПЛР-тест на Covid-19 у сертифікованій лабораторії, відібравши зразок протягом останніх 72 годин перед вильотом.

2. Завантажити негативний результат цього ПЛР-тесту на платформу Cyprus Flight Pass.

3. На платформі Cyprus Flight Pass потрібно заздалегідь заповнити та подати необхідну інформацію та документи – зокрема щодо відсутності симптомів ОРЗ та контактів із хворими. (Використання електронної платформи є обов’язковим, лише у випадку технічної поломки чи запланованих онлайн-робіт подорожуючим буде дозволено заповнити відповідні форми в письмовому вигляді – форми доступні за посиланням. У цьому випадку туристи повинні мати при собі в паперовому вигляді всі необхідні та заповнені документи).

4. Оплатити і пройти молекулярний ПЛР-тест після прибуття на Кіпр. Його вартість складає 30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро в аеропорту Пафосу. Результати тесту будуть доступні протягом 3 годин, їх надсилають подорожуючому через SMS після від’їзду з аеропорту.

5. Авіакомпанія не дозволятиме посадку на літак та подорож до Республіки Кіпр без внесення даних до Cyprus Flight Pass (при цьому перевірка дійсності інформації, зазначеної пасажирами на цій платформі, не є відповідальністю авіакомпанії). На всіх мандрівників до Кіпру без даних Cyprus Flight Pass буде накладено штраф у розмірі 300 євро.

6. Вакцинація від Covid-19 не позбавляє необхідності дотримуватися цих правил. До окремого повідомлення влади Кіпру на осіб, вакцинованих від Covid-19, поширюються такі ж правила, як і на невакцинованих.

7. Діти до 12 років (на момент прибуття на Кіпр) звільняються від проходження ПЛР-тестувань. Діти віком від 12 до 18 років мають проходити всі тестування, як і дорослі.

Якщо ж згодом Україна потрапить до помаранчевої зони за класифікацією Кіпру, достатньо буде здати лише ПЛР-тест за 72 години до прибуття та заповнити Cyprus Flight Pass.

Якщо до зеленої – турист може прилетіти в Республіку Кіпр лише із заповненим Cyprus Flight Pass, без проходження тестів та карантину.

Албанія

В’їзд до цієї країни для українських туристів дозволений без обмежень. Не передбачено ані карантинних заходів при в’їзді, ані потреби здавати ПЛР-тести.

Сербія

Із лютого 2021 року в’їзд до Сербії для туристів з України можливий за умови негативного ПЛР-тесту (RT-PCR-test Sars-CoV–2), зробленого не раніше ніж за 48 годин перед подорожжю. Він має бути виданий акредитованою лабораторією України або країни, з якої в’їжджає турист до Республіки Сербія.

Для громадян, які прибувають зі США, замість ПЛР-тесту визнається на таких самих умовах негативний тест на антигени (FIA Rapid test).

Якщо при в’їзді виникає затримка внаслідок непередбачуваних обставин, яких неможливо було уникнути чи усунути (затримка/відкладення рейсу, відправлення автобусів, поїздів тощо), тоді тест може бути зроблений не раніше ніж за 72 години перед в’їздом до Сербії.

Болгарія

Із кінця січня 2021 року Міністерство охорони здоров’я Болгарії оновило вимоги до в’їзду на територію країни: чинні правила діють до 30 квітня.

Громадяни України (зокрема туристи) можуть в’їжджати на територію Болгарії за наявності довідки про негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, який має бути зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону.

У згаданому документі мають бути вказані:

особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду закордон;

відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані, дата проведення тестування);

прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).

Чорногорія

У березні 2021 року влада Чорногорії посилила заходи карантину, однак українці поки зберігають право в’їжджати до країни. Для цього потрібен один із таких документів:

довідка про негативний ПЦР-тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до приїзду;

тест на антитіла (класу IgG), зроблений не раніше ніж за 30 днів до подорожі;

документ на підтвердження вакцинації другою дозою вакцини від Covid-19 щонайменше за 7 днів до в‘їзду.

Північна Македонія

У цю країну українці можуть приїжджати вільно – без ПЛР-тестів, вакцинації чи перебування на карантині/самоізоляції.

Боснія й Герцеговина

В’їзд для українців до Боснії та Герцеговину дозволяється за умови наявності медичного висновку або довідки (про негативний ПЦР-тест) щодо відсутності інфікування вірусом Sars-COV–2. Такий документ має бути виданий не раніше ніж за 48 годин до моменту в’їзду.

При цьому зберігаються загальні вимоги в’їзду до Боснії й Герцеговини, що визначені національним законодавством країни.

Ірландія

Громадяни України можуть приїжджати до країни, якщо мають ірландську візу.

При цьому діють такі обмеження:

необхідно заповнити онлайнову форму контактних даних;

із січня 2021 року всі пасажири повинні мати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття;

із лютого 2021 року всі подорожуючі повинні проходити обов’язкову 14-денну самоізоляцію (скоротити термін перебування на карантині можна, зробивши ПЛР-тест на Covid-19 та отримавши негативний результат не раніше, ніж через 5 днів після прибуття в Ірландію);

із 26 березня 2021 року подорожуючі з цього переліку країн (України там поки немає) мають проходити обов’язковий 14-денний карантин у визначеному готелі – його потрібно забронювати до вильоту в Ірландію (вимога також стосується громадян України, якщо вони перебували в цих країнах упродовж останніх 14 днів до в’їзду в Ірландію, навіть транзитом не виходячи з морського порту чи аеропорту);

обов’язковим буде проходження карантину в готелі для подорожуючих, які не мають негативного результату ПЛР-тесту, зробленого впродовж 72 години до прильоту в Ірландію.

Щодо порушників карантинних правил можуть застосовувати штраф до 2500 євро та/або шість місяців ув’язнення.

Велика Британія

Формально Велика Британія не закривала свої кордони: іноземці, що мають британську візу, можуть приїжджати до країни.

Загальні вимоги при цьому такі:

наявність негативного результату тестування на Covid-19 (ПЛР-тест, LAMP), зробленого не раніше ніж як за 72 години до перетину кордону. Інформація щодо стандартів, яким має відповідати цей тест, є за посиланням. У випадку недотримання цієї вимоги передбачається стягнення штрафу в розмірі від 500 фунтів стерлінгів;

самоізоляція до 10 днів для всіх осіб, які перетинають кордон, а також заповнення онлайнової форми контактних даних, відомостей про місце самоізоляції й номерів бронювання тестів на Covid-19 перед приїздом до Великої Британії;

обов’язкова вимога проходження платних тестів на Covid-19 на другий та восьмий день самоізоляції після прибуття до Англії (проходження тестів на Covid-19 необхідно забронювати до прибуття до країни, у випадку порушення вимог самоізоляції передбачається стягнення штрафу в розмірі від 10 000 фунтів стерлінгів);

аналогічні вимоги по прибуттю до Шотландії, Уельсу, та Північної Ірландії є за вказаними посиланнями на урядових сайтах.

Крім того, з огляду на запроваджений у Великій Британії карантин пересування країною дуже обмежене, а в’їзд та виїзд із неї має бути підтверджений вагомими причинами. Крім того, діють окремі обмеження для виїзду з Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії.

Детальніше про всі вимоги можна дізнатися на сайті МЗС України.



