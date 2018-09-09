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    Поліція застосувала газ проти демонстрантів у грецьких Салоніках

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    Сутички спалахнули на&nbsp;акції &laquo;Македонія - це Греція&raquo;&nbsp; - Поліція застосувала газ проти демонстрантів у грецьких Салоніках
    Сутички спалахнули на акції «Македонія - це Греція» 

    Протестувальники стали кидати каміння в поліцейських

    У грецькому місті Салоніки у суботу одночасно проходили кілька антиурядових мітингів, в них взяли участь кілька тисяч осіб.

    Про це повідмоляє телеканал ERT-3.

    Маніфестації почалися напередодні виступу прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса з програмною промовою щодо економічної політики уряду на 83-му Салонікському міжнародному ярмарку.

    Поліція взяла центр Салонік у кільце, в грецькому місті забезпечують безпеку близько 5,5 тис. поліцейських. Основні магістралі закриті для руху транспорту, в центрі міста заборонено паркуватися.

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    Учасники акції «Македонія - це Греція» з грецькими прапорами в руках стали кидати каміння в поліцейських, після чого ті були змушені застосувати газ і світлошумові гранати

    Нагадаємо, парламент Македонії раніше ухвалив рішення провести референдум про зміну назви країни 30 вересня.

    Також повідомлялося, що більшість македонців підтримують вступ країни до ЄС і НАТО з новою назвою.

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