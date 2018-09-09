Поліція застосувала газ проти демонстрантів у грецьких Салоніках



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Сутички спалахнули на акції «Македонія - це Греція»

Протестувальники стали кидати каміння в поліцейських

У грецькому місті Салоніки у суботу одночасно проходили кілька антиурядових мітингів, в них взяли участь кілька тисяч осіб.

Про це повідмоляє телеканал ERT-3.

Маніфестації почалися напередодні виступу прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса з програмною промовою щодо економічної політики уряду на 83-му Салонікському міжнародному ярмарку.

Поліція взяла центр Салонік у кільце, в грецькому місті забезпечують безпеку близько 5,5 тис. поліцейських. Основні магістралі закриті для руху транспорту, в центрі міста заборонено паркуватися.

Учасники акції «Македонія - це Греція» з грецькими прапорами в руках стали кидати каміння в поліцейських, після чого ті були змушені застосувати газ і світлошумові гранати

Нагадаємо, парламент Македонії раніше ухвалив рішення провести референдум про зміну назви країни 30 вересня.

Також повідомлялося, що більшість македонців підтримують вступ країни до ЄС і НАТО з новою назвою.