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    Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину в школі у Флориді

    За останніми даними, в результаті стрілянини одна людина загинула і 14 отримали поранення
    Поліції вдалося затримати чоловіка, який відкрив стрілянину в середній школі в Паркленді (штат Флорида, США). Про це розповів офіс шерифа округу Броуард. За останніми даними, в результаті стрілянини одна людина загинула і 14 отримали поранення. Водночас кількість постраждалих зростатиме, оскільки місцевий госпіталь, куди привозять поранених,
    • Сьогодні, 01:52
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    За останніми даними, в результаті стрілянини одна людина загинула і 14 отримали поранення

    Поліції вдалося затримати чоловіка, який відкрив стрілянину в середній школі в Паркленді (штат Флорида, США).

    Про це розповів офіс шерифа округу Броуард.

    За останніми даними, в результаті стрілянини одна людина загинула і 14 отримали поранення.

    Водночас кількість постраждалих зростатиме, оскільки місцевий госпіталь, куди привозять поранених, повідомив, що вони продовжують надходити.

    «Зараз мінімум 14 постраждалих. Поранені продовжують надходити», – йдеться в повідомленні лікувального закладу в Twitter.

    Раніше повідомлялося про те, що в результаті стрілянини в школі поранено близько 20 осіб. На місці працювали кілька машин швидкої допомоги і проводилася евакуація дітей. Стрілок якийсь час продовжував перебувати в будівлі навчального закладу та місцева поліція просила викладачів і школярів дотримуватися обережності і барикадуватися в класах. 

    США Флорида поліція
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