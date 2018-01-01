Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину в школі у Флориді

За останніми даними, в результаті стрілянини одна людина загинула і 14 отримали поранення

Поліції вдалося затримати чоловіка, який відкрив стрілянину в середній школі в Паркленді (штат Флорида, США). Про це розповів офіс шерифа округу Броуард. За останніми даними, в результаті стрілянини одна людина загинула і 14 отримали поранення. Водночас кількість постраждалих зростатиме, оскільки місцевий госпіталь, куди привозять поранених,



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За останніми даними, в результаті стрілянини одна людина загинула і 14 отримали поранення

Поліції вдалося затримати чоловіка, який відкрив стрілянину в середній школі в Паркленді (штат Флорида, США).

Про це розповів офіс шерифа округу Броуард.

За останніми даними, в результаті стрілянини одна людина загинула і 14 отримали поранення.

Водночас кількість постраждалих зростатиме, оскільки місцевий госпіталь, куди привозять поранених, повідомив, що вони продовжують надходити.

«Зараз мінімум 14 постраждалих. Поранені продовжують надходити», – йдеться в повідомленні лікувального закладу в Twitter.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті стрілянини в школі поранено близько 20 осіб. На місці працювали кілька машин швидкої допомоги і проводилася евакуація дітей. Стрілок якийсь час продовжував перебувати в будівлі навчального закладу та місцева поліція просила викладачів і школярів дотримуватися обережності і барикадуватися в класах.