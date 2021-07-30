Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)

У затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я

Правоохоронці затримали чоловіка, який надіслав до Києва та Одеси відправлення з піротехнічними виробами, які у поштоматах здетонували. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Увечері 29 липня за результатами слідчих (розшукових) заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у місті Чернівці. «Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців, раніше не судимий», – йдеться у повідомленні.

У ході невідкладних обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні «Нової Пошти», чорнові записи тощо.

Вилучені предмети та речовини направлено на експертизи. Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.

Чоловіку готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вказаний злочин підозрюваному загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у четвер 29 липня близько шостої години ранку у комірці поштомату «НП» в Києві, у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні, стався вибух Пот аналогічний інцидент стався в Одесі. На щастя, під час вибухів ніхто не постраждав.

Після інцидентів, компанія «Нова пошта» відреагувала на вибухи і оголосили про зміну правил при прийомі та відправці поштових посилок.