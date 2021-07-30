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    Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)

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    Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців - Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)
    Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців
    Фото kyiv.npu.gov.ua

    У затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я

    Правоохоронці затримали чоловіка, який надіслав до Києва та Одеси відправлення з піротехнічними виробами, які у поштоматах здетонували. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Увечері 29 липня за результатами слідчих (розшукових) заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у місті Чернівці. «Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців, раніше не судимий», – йдеться у повідомленні.

    У ході невідкладних обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні «Нової Пошти», чорнові записи тощо.

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    Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)
    Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)
    Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)
    Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)
    Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)
    Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)
    Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)

    Вилучені предмети та речовини направлено на експертизи. Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.

    Чоловіку готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вказаний злочин підозрюваному загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

    Нагадаємо, у четвер 29 липня близько шостої години ранку у комірці поштомату «НП» в Києві, у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні, стався вибух Пот аналогічний інцидент стався в Одесі. На щастя, під час вибухів ніхто не постраждав.

    Після інцидентів, компанія «Нова пошта» відреагувала на вибухи і оголосили про зміну правил при прийомі та відправці поштових посилок.

    Теги: вибух Київ Одеса Чернівці поліція Нова пошта злочин
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    Поліція затримала чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси (фото)