У столичному супермаркеті молодик побив охоронця (фото)

Конфлікт стався після того, як 58-річний охоронець магазину зробив відвідувачам зауваження

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили правопорушнику про підозру

Київські оперативники затримали чоловіка, який побив охоронця одного з супермаркетів у Голосіївському районі міста. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, на спецлінію 102 столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію у стаціонар чоловіка, якого побили в одному з супермаркетів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Правоохоронці опитали свідків, переглянули відео з камер відеонагляду та встановили, що 58-річний охоронець магазину зробив зауваження двом покупцям, які взяли товар і не хотіли за нього розраховуватись.

«Під час конфлікту один із хлопців підійшов до чоловіка і кулаком наніс удар в голову, від чого охоронник втратив рівновагу і впав. Далі з місця вчинення злочину відвідувачі втекли. Свідки інциденту викликали швидку медичну допомогу. Потерпілого медики невідкладно госпіталізували у лікарню. Оперативники встановили особу зловмисника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець», – розповіла керівник Голосіївського управління поліції Вікторія Давиденко-Лісогубенко.

Слідчий Голосіївського управління поліції повідомив затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно на касі супермаркету на Оболоні посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з учасників конфлікту дістав із кишені розкладний ніж та ударив свого опонента в живіт.