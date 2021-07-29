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    «Нова пошта» заявила про важливі нововведення після вибухів в Одесі та Києві

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    У компанії наголосили, що для них важливим є питання безпеки як співробітників, так і клієнтів - «Нова пошта» заявила про важливі нововведення після вибухів в Одесі та Києві
    У компанії наголосили, що для них важливим є питання безпеки як співробітників, так і клієнтів
    Фото з відкритих джерел

    Інциденти стали для компанії «тривожним сигналом настроїв у суспільстві»

    Компанія «Нова пошта» відреагувала на сьогоднішні вибухи у поштоматах у Києві та Одесі і оголосили про зміну правил при прийомі та відправці поштових посилок. Про це йдеться в заяві на сайті «Нової Пошти».

    Зазначається, що інциденти стали для компанії «тривожним сигналом настроїв у суспільстві».

    У компанії наголосили, що для них важливим є питання безпеки як співробітників, так і клієнтів. Тому компанія прийняла рішення змінити деякі правила:

    • Зробити практику, яку ми використовували на двух сортувальних станціях в Києві і Львові, а саме – рапіскани, рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів- загальною. Тобто встановити їх на всіх наших терміналах та депо.
    • Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів.
    • Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

    Нагадаємо, вибухи у поштоматах сталися в ніч проти 29 липня. Спочатку в комірці поштомату «НП» в Києві, а потім аналогічний інцидент стався в Одесі. На щастя, під час вибухів ніхто не постраждав.

    На місцях події працювали співробітники правоохоронних органів і вибухотехніки. Ведеться розслідування. За фактом інцидентів розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 КК.

    Теги: Київ Одеса розслідування Нова пошта пошта
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    «Нова пошта» заявила про важливі нововведення після вибухів в Одесі та Києві