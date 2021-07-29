«Нова пошта» заявила про важливі нововведення після вибухів в Одесі та Києві

У компанії наголосили, що для них важливим є питання безпеки як співробітників, так і клієнтів

Інциденти стали для компанії «тривожним сигналом настроїв у суспільстві»

Компанія «Нова пошта» відреагувала на сьогоднішні вибухи у поштоматах у Києві та Одесі і оголосили про зміну правил при прийомі та відправці поштових посилок. Про це йдеться в заяві на сайті «Нової Пошти».

Зазначається, що інциденти стали для компанії «тривожним сигналом настроїв у суспільстві».

У компанії наголосили, що для них важливим є питання безпеки як співробітників, так і клієнтів. Тому компанія прийняла рішення змінити деякі правила:

Зробити практику, яку ми використовували на двух сортувальних станціях в Києві і Львові, а саме – рапіскани, рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів- загальною. Тобто встановити їх на всіх наших терміналах та депо.

Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів.

Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

Нагадаємо, вибухи у поштоматах сталися в ніч проти 29 липня. Спочатку в комірці поштомату «НП» в Києві, а потім аналогічний інцидент стався в Одесі. На щастя, під час вибухів ніхто не постраждав.

На місцях події працювали співробітники правоохоронних органів і вибухотехніки. Ведеться розслідування. За фактом інцидентів розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 КК.