Влада планує звести багаторівневий паркінг біля виставкового центру на Лівобережці

Біля Міжнародного виставкового центру не вистачає місця для паркування автівок під час масових заходів

Для будівництва паркінгу хочуть залучити інвестора

Київська міська державна адміністрація планує провести інвестиційний конкурс для будівництва багаторівневого паркінгу біля Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті. Про це повідомляє «Чесно. Київ».

Також оприлюднено відповідне розпорядження КМДА №1671 про необхідність залучення інвестицій для будівництва паркінгу.

«Кияни давно скаржаться, що під час проведення різних заходів у виставковому центрі їхні двори перетворюються на паркінг для автомобілів відвідувачів. Головне, щоб інвестор, який прийде, будував саме паркінг, а не черговий ТРЦ із висотним житловим комплексом, в якому буде відведене місце для паркінгу», – зазначається у дописі «Чесно. Київ».

Як повідомлялося, у проєкті Генерального плану Києва передбачено будівництво паркінгів.