  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція затримала двох жителів Слов'янська за підозрою у співпраці з бойовиками «ДНР»

    • Розсилка
    Поліція затримала двох жителів Слов'янська за підозрою у співпраці з бойовиками «ДНР»

    Повіривши хибним ідеям, чоловіки чергували на блокпостах у різних частинах міста, їхнім завданням була перевірка транспорту та людей

    Співробітники Національної поліції затримали двох жителів Слов'янська Донецької області за підозрою у співпраці з бойовиками самопроголошеної «Донецької народної республіки». Про це йдеться в повідомленні поліції області.

    За даними відомства, наприкінці 2014 роки після захоплення окупантами ключових адміністративних будівель у Слов'янську 53-річний чоловік добровільно приєднався до бойовиків і заступив чергувати на блокпост на мості на вул. Свободи, де перевіряв автотранспорт, водіїв та пасажирів.

    Протягом 10 днів він перебував у лавах бойовиків, після чого покинув їх, але через острах понести за це покарання з 2014 до 2019 рік переховувався від українських властей.

    Читайте також

    Другий підозрюваний 37-річний місцевий житель протягом травня 2014 року служив на блокпосту бойовиків на перехресті вул. Шевченка та Урицького.

    Після того, як бойовики почали роздавати зброю і готуватися до бойових дій, чоловік утік із міста і близько півроку переховувався в Донецькій області, а згодом повернувся у звільнений українськими військовими Слов'янськ.

    Затриманим повідомили про підозру в злочині за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності) Кримінального кодексу.

    Нагадаємо, 5 липня 2014 року над будівлею Слов'янської та Краматорської міських рад було піднято українські прапори після майже трьох місяців бойових дій біля цих населених пунктів.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі ДНР Донеччина поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ