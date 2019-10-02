Поліція затримала двох жителів Слов'янська за підозрою у співпраці з бойовиками «ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повіривши хибним ідеям, чоловіки чергували на блокпостах у різних частинах міста, їхнім завданням була перевірка транспорту та людей

Співробітники Національної поліції затримали двох жителів Слов'янська Донецької області за підозрою у співпраці з бойовиками самопроголошеної «Донецької народної республіки». Про це йдеться в повідомленні поліції області.

За даними відомства, наприкінці 2014 роки після захоплення окупантами ключових адміністративних будівель у Слов'янську 53-річний чоловік добровільно приєднався до бойовиків і заступив чергувати на блокпост на мості на вул. Свободи, де перевіряв автотранспорт, водіїв та пасажирів.

Протягом 10 днів він перебував у лавах бойовиків, після чого покинув їх, але через острах понести за це покарання з 2014 до 2019 рік переховувався від українських властей.

Другий підозрюваний 37-річний місцевий житель протягом травня 2014 року служив на блокпосту бойовиків на перехресті вул. Шевченка та Урицького.

Після того, як бойовики почали роздавати зброю і готуватися до бойових дій, чоловік утік із міста і близько півроку переховувався в Донецькій області, а згодом повернувся у звільнений українськими військовими Слов'янськ.

Затриманим повідомили про підозру в злочині за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 5 липня 2014 року над будівлею Слов'янської та Краматорської міських рад було піднято українські прапори після майже трьох місяців бойових дій біля цих населених пунктів.