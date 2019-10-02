Бійці КОРДу застрелили бандита: ДБР розпочала розслідування



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Працівники підрозділу КОРД застосували вогнепальну зброю під час затримання правопорушника, який здійснив постріл в бік працівника поліції Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції КОРД на Київщині.

Про це 2 жовтня повідомляє пресслужба ДБР.

«За попередньою інформацією, в селі Хотянівка Вишгородського району працівники підрозділу КОРД Головного управління Нанцполіції в м. Києві застосували вогнепальну зброю під час затримання правопорушника, який здійснив постріл в бік працівника поліції. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці», - заявили в ДБР.

Зазначається, що процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.

«Кваліфікація: умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)», - повідомили в ДБР.

Як відомо, 2 жовтня на Київщині у ході затримання правопорушника, котрий у вересні на Оболоні стріляв у спецпризначенців, вогнепальні поранення отримали двоє працівників КОРДу. Поліцейські ліквідували зловмисника.

Нагадаємо, 23 вересня під час патрулювання Оболонського району у Києві поліцейські помітили біля автомобіля чотирьох підозрілих людей. Коли вони вирішили перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти.

Потім на Мінському проспекті порушники здійснили сім пострілів у бік спецназівців і почали розбігатися. Трьох підозрюваних поліцейські затримали, ще одного, хто стріляв, розшукували.