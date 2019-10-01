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    На Одещині поліцейський начальник збирав хабарі від патрульних

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    На Одещині поліцейський начальник збирав хабарі від патрульних

    Начальника Савранського відділу поліції Одеської області затримали в момент отримання 5800 гривень від підлеглого

    На Одещині співробітники СБУ і ДБР затримали 1 жовтня на хабарі начальника Савранського відділу поліції Одеської області Олександра Жовтого.

    Про це повідомляє «Думская» з посиланням на джерела в прокуратурі.

    За даними джерел, правоохоронець регулярно вимагав хабарі у своїх підлеглих - співробітників групи реагування патрульної поліції.

    «Чергові поліцейські кожен день повинні були приносити начальнику від 200 до 300 доларів. У свою чергу ці гроші патрульні повинні були збирати у вигляді хабарів від правопорушників», - пише видання.

    Зазначається, що Жовтого затримали в момент отримання 5800 гривень від підлеглого.

    Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань викрили на хабарі заступника начальника одного із відділів ГУ Нацполіції в Харківській області.

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