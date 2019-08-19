Поліція затримала голого ізраїльтянина у центрі Львова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік бігав голим по вулиці Фото: varta1.com.ua

У будинку, де чоловік проживав з дружиною і трьома дітьми, поліцейські виявили наркотики

У центрі Львова затримали громадянина Ізраїлю, який голим бігав по місту. Про це в понеділок, 19 серпня, повідомляє Варта1.

Після того, як чоловіка доставили в райвідділ і з'ясували адресу його проживання, патрульні приїхали до нього додому, за адресою: площа Ринок, 42. Там у його дружини правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини.

Відзначається, що в родині є троє дітей, немовля і діти старшого віку - 5 і 16 років.

Жінка, імовірно, перебувала під дією наркотичних засобів, вона визнала, що використовувала «травку». Дії свого чоловіка, який бігав голим по центру Львова, жінка не прокоментувала.