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    Поліція затримала голого ізраїльтянина у центрі Львова

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    <div class="post-item__photo-author">Чоловік бігав голим по вулиці</div> - Поліція затримала голого ізраїльтянина у центрі Львова
    Чоловік бігав голим по вулиці
    Фото: varta1.com.ua

    У будинку, де чоловік проживав з дружиною і трьома дітьми, поліцейські виявили наркотики

    У центрі Львова затримали громадянина Ізраїлю, який голим бігав по місту. Про це в понеділок, 19 серпня, повідомляє Варта1.

    Після того, як чоловіка доставили в райвідділ і з'ясували адресу його проживання, патрульні приїхали до нього додому, за адресою: площа Ринок, 42. Там у його дружини правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини.

    Відзначається, що в родині є троє дітей, немовля і діти старшого віку - 5 і 16 років.

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    Поліція затримала голого ізраїльтянина у центрі Львова
    Поліція затримала голого ізраїльтянина у центрі Львова
    Поліція затримала голого ізраїльтянина у центрі Львова
    Поліція затримала голого ізраїльтянина у центрі Львова
    Поліція затримала голого ізраїльтянина у центрі Львова

    Жінка, імовірно, перебувала під дією наркотичних засобів, вона визнала, що використовувала «травку». Дії свого чоловіка, який бігав голим по центру Львова, жінка не прокоментувала.

     

    Львів наркотики поліція чоловік
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