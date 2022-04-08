Поліція затримала мера Немирова: підозрюють у побитті волонтера

Мер нібито погрожував волонтеру фізичною розправою, завдав кілька ударів та вистрелив у повітря з автомата

Правоохоронці затримали у Вінницькій області міського голову Немирова Віктора Качура за ймовірний напад на волонтера та стрільбу з автомата на території міської ради. Про це повідомляє обласне управління Національної поліції.

7 квітня до поліції надійшло повідомлення від місцевого волонтера про те, що очільник Немирова на території міської ради стріляє з автоматичної зброї.

Зі слів потерпілого, він як представник волонтерської організації приніс до мерії гуманітарну допомогу для Збройних сил України: каремати та інші речі. Й між ним та головою міста виник конфлікт.

Під час суперечки мер нібито погрожував волонтеру фізичною розправою, завдав кілька ударів та вистрелив у повітря з автомата. Потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію.

Минулося без постраждалих. На місце події прибули місцеві поліцейські й затримали 57-річного мера на робочому місці.

Слідство встановило, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Під час обшуку у службовому кабінеті мера поліцейські вилучили автоматичну зброю та набої до неї. Підстави зберігання та носіння зброї встановлюються.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини та причини конфлікту в межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 7 років.

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