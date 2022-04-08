Найзатребуваніші професії після війни: прогноз експертів

Після завершення війни ринок праці в Україні серйозно зміниться

Найважливішими професіями у повоєнній Україні будуть ті, які пов’язані із будівництвом. Про це розповіла в інтерв’ю «Українській правді» директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

Україна почне відбудовуватися після російської агресії, тому професії будівельників та усіх, хто пов’язаний із цією галуззю, стануть найголовнішими у країні. «Одне робоче місце в будівництві – це шість-сім робочих місць в суміжних галузях, які обслуговують будівельну галузь», – пояснила Лібанова.

Вона зазначила, що роботи буде багато – це відбудова мостів, доріг, аеродромів, підприємств: «Будівництво буде величезним».

Після будівельної галузі на другому місці за популярністю виявляться професії, пов’язані із харчовою промисловістю. «У України дуже класне аграрне підґрунтя, але немає переробної промисловості в таких масштабах, у яких вона мала б бути. Скажімо, єдине, що ми зробили виняткове – вже не возимо соняшник, а вивозимо олію», – нагадала очільниця Інституту демографії.

Крім того, оскільки в Україні було багато виробництв, пов’язаних із європейським ринком, вони також будуть відновлюватися після війни, оскільки без української складової зупиняються заводи у Європі.

Також Лібанова висловила сподівання, що в Україні відновиться машинобудування. Директорка Інституту демографії переконана, що дуже швидко буде розвиватися у повоєнній Україні військово-промисловий комплекс. «Я не думаю, що ми двічі наступимо на ті самі граблі», – наголосила Елла Лібанова.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у інтерв’ю ВВС зазначив, що загальні збитки нашої держави, зважаючи на довгострокову перспективу, значно перевищать суму в 1 трлн доларів.

Тому 6 квітня що український уряд вирішив узяти великий кредит у німців, щоб підтримати вітчизняний бізнес. Кабмін уповноважив міністра фінансів підписати необхідні документи для отримання позики.