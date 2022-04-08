Окупанти обстріляли вокзал у Краматорську: Є загиблі

Дві російські ракети влучили у залізничний вокзал Краматорська

Російські війська завдали удару по інфраструктурі Донецької залізниці

Росія продовжує обстрілювати транспортні шляхи на території України. Про це у Telegram повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

За словами Камишіна, рашистські війська завдали удару по залізничному вокзалу у місті Краматорськ, що на півночі Донецької області.

«На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети», – зазначив голова «Укрзалізниці».

За його словами, уже є інформація про постраждалих внаслідок цієї ракетної атаки.

Про інші деталі Олександр Камишин пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, учора, 7 квітня, російський агресор завдав авіаудару по шляхопроводу на Донецькій залізниці біля станціі Барвінкове.

Голова «Укрзалізниці» тоді зазначив, що це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман.

Після авіаудару тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди, які мали їхати до Львова.

Ці поїзди, згідно з графіком, повинні були вирушати з Краматорська о 10:00, 16:00 та 18:00.

Додамо, що сьогодні ж російські війська завдали ракетного удару по Новограду-Волинському, що на Житомирщині. Ворожі ракети пошкодили об’єкт інфраструктури.