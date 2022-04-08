  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти завдали ракетного удару по Новоград-Волинському

    На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає - Окупанти завдали ракетного удару по Новоград-Волинському
    На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає
    фото з відкритих джерел

    Пошкоджено об'єкт інфраструктури на Житомирщині

    Російські окупанти 7 квітня завдали ракетного удару по Новоград-Волинському, що на Житомирщині. Внаслідок цього пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив мер міста Микола Боровець.

    Наразі інформації про загиблих або травмованих через удар, на щастя, немає.

    За словами мера міста, внаслідок ракетного обстрілу також пошкоджено інші споруди та транспортні засоби.

    На об'єкті працює комісія, яка оцінює збитки від удару.

    Нагадаємо, уночі над Кривим Рогом збито ворожу ракету, постраждала одна людина.

    Напередодні уночі на Запоріжжі збито три крилаті ракети.

    Як відомо, Житомирську область звільнено від рашистів – голова ОВА.

    Раніше на Житомирщині попався коригувальник вогню окупантів.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна мер Україна Житомирщина ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти завдали ракетного удару по Новоград-Волинському