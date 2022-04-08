Окупанти завдали ракетного удару по Новоград-Волинському

На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає

Пошкоджено об'єкт інфраструктури на Житомирщині

Російські окупанти 7 квітня завдали ракетного удару по Новоград-Волинському, що на Житомирщині. Внаслідок цього пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив мер міста Микола Боровець.

Наразі інформації про загиблих або травмованих через удар, на щастя, немає.

За словами мера міста, внаслідок ракетного обстрілу також пошкоджено інші споруди та транспортні засоби.

На об'єкті працює комісія, яка оцінює збитки від удару.

Нагадаємо, уночі над Кривим Рогом збито ворожу ракету, постраждала одна людина.

Напередодні уночі на Запоріжжі збито три крилаті ракети.

Як відомо, Житомирську область звільнено від рашистів – голова ОВА.

Раніше на Житомирщині попався коригувальник вогню окупантів.

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