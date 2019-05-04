У Дніпрі знайшли викрадений у Норвегії електромобіль Tesla



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Автівку викрали в Норвегії ще в серпні 2018 року Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Водія зупинили через порушення правил дорожнього руху, а під час перевірки документів встановили, що автомобіль розшукує Інтерпол

У Дніпрі правоохоронці знайшли автомобіль Tesla, який у 2018 році викрали в Норвегії.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що водія зупинили 2 травня через порушення правил дорожнього руху, а під час перевірки документів встановили, що автомобіль розшукує Інтерпол.

Машину викрали в Норвегії ще в серпні 2018 року, а в міжнародному розшуку вона перебуває з лютого 2019. Водій не зміг пояснити, звідки в нього ця автівка.

Правоохоронці вилучили транспортний засіб, а водія доставили до відділку поліції для подальшого з'ясування всіх обставин.

До слова, раніше у Шанхаї вибухнув електромобіль Tesla.