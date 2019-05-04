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    Події в Україні

    У Дніпрі знайшли викрадений у Норвегії електромобіль Tesla

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    <p>Автівку викрали в Норвегії ще в серпні 2018 року</p> - У Дніпрі знайшли викрадений у Норвегії електромобіль Tesla

    Автівку викрали в Норвегії ще в серпні 2018 року

    Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

    Водія зупинили через порушення правил дорожнього руху, а під час перевірки документів встановили, що автомобіль розшукує Інтерпол

    У Дніпрі правоохоронці знайшли автомобіль Tesla, який у 2018 році викрали в Норвегії.

    Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області. 

    Зазначається, що водія зупинили 2 травня через порушення правил дорожнього руху, а під час перевірки документів встановили, що автомобіль розшукує Інтерпол. 

    Машину викрали в Норвегії ще в серпні 2018 року, а в міжнародному розшуку вона перебуває з лютого 2019. Водій не зміг пояснити, звідки в нього ця автівка.

    Правоохоронці вилучили транспортний засіб, а водія доставили до відділку поліції для подальшого з'ясування всіх обставин.

    До слова, раніше у Шанхаї вибухнув електромобіль Tesla.

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