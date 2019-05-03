На Київщині затримали російського злодія в законі, якого розшукує Інтерпол



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Злочинець був затриманий в рамках спецоперації «Мігрант»

Затриманий буде утримуватися в ізоляторі до рішення суду

У Київській області затримано 48-річного громадянина Росії, оголошеного в міжнародний розшук.

Як повідомили у Відділі комунікацій поліції в Київській області, злочинець був затриманий співробітниками управління стратегічних розслідувань ГУНП Київської області в рамках спецоперації «Мігрант».

«Правоохоронцями було встановлено, що даний громадянин є «злодієм в законі» та перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої його екстрадиції до Королівства Іспанії за вчинення злочинів передбачених ст. 515, ст. 517 (Незаконне злочинне об’єднання), ст. 301, ст. 302 (Відмивання грошей), ст. 392, ст. 390 (Фальсифікація в комерційному чи в офіційному документі), ст. 305 (Проти державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанії», - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманого доставили до Бориспільського відділення поліції, де він буде утримуватися в ізоляторі до рішення суду.

Раніше в аеропорту Львова прикордонники затримали угорця, якого розшукував Інтерпол за підробку документів.