Інтерпол розшукував викрадений мотоцикл 5 років, а вінницькі поліцейські взяли й знайшли



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Патрульні випадково знайшли мотоцикл

В ніч з 1 на 2 травня у Вінниці патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили водія мотоциклу KAWASAKI ER-6N.

При з’ясуванні обставин виявилося, що транспортний засіб знаходиться у базі Інтерполу. Його було викрадено у жовтні 2014-го в Італії.

Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Вінницької області у Facebook.

Водій надав інспекторам свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки. Патрульні відразу помітили декілька характерних рис. Зокрема невідповідність записів з наявними базами МВС, шрифту, кольору та розміру документа.

Стражі доріг викликали на місце події слідчо-оперативну групу.