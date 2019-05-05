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    Інтерпол розшукував викрадений мотоцикл 5 років, а вінницькі поліцейські взяли й знайшли

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    Інтерпол розшукував викрадений мотоцикл 5 років, а вінницькі поліцейські взяли й знайшли

    Патрульні випадково знайшли мотоцикл

    В ніч з 1 на 2 травня у Вінниці патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили водія мотоциклу KAWASAKI ER-6N.

    При з’ясуванні обставин виявилося, що транспортний засіб знаходиться у базі Інтерполу. Його було викрадено у жовтні 2014-го в Італії.

    Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Вінницької області у Facebook.

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    Водій надав інспекторам свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки. Патрульні відразу помітили декілька характерних рис. Зокрема невідповідність записів з наявними базами МВС, шрифту, кольору та розміру документа. 

    Стражі доріг викликали на місце події слідчо-оперативну групу. 

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