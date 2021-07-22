Поліція знайшла на Миколаївщині «врожай» конопель на 8 млн грн

У будинку поліція знайшла 18 відер, наповнених вже готовим до вживання канабісом

Біля домівки чоловіка копи виявили плантацію із півтораметровими коноплями

У жителя Миколаївської області правоохоронці виявили понад 40 кілограмів канабісу. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин складає близько 8 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр МВС.

«Правоохоронці провели у 37-річного мешканця Нового Бугу санкціоновані обшуки…на території домоволодіння чоловіка виявили насадження коноплі заввишки близько 1,5 метра, які були ретельно оброблені та доглянуті, а в самому будинку – 18 відер, наповнених вже готовим до вживання канабісом», – йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, загальна вага наркоречовин становить близько 40 кг, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає близько 8 мільйонів гривень.

Вказано, що зловмисник був затриманий у порядку ст. 208 ККУ. Санкція передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Усе вилучене поліцейські направлять на експертизу, найближчим часом чоловікові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Наразі тривають слідчі дії.

Нещодавно під Києвом поліція виявила плантацію наркозілля.

Нагадаємо, що на території України триває профілактична операція «Мак». Мета заходів – виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

До слова, 13 липня Верховна Рада не змогла ухвалили за основу законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. За відповідне рішення проголосували лише 184 народні депутати.

Також нардепи не підтримали пропозицію направити проєкт закону №5596 на повторний розгляд комітету. Натомість нардепи лише повернули суб'єкту подання право на повторну законодавчу ініціативу.

у багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях, завдяки їхнім властивостям допомагати в разі невиліковних медикаментами хвороб.