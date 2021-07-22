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    Плював на авто поліції й розбив головою скло. Столичний суд покарав хулігана

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    Суд дав рік іспитового терміну для чоловіка, який розбив&nbsp;головою заднє скло багажника автомобіля патрульної поліції. - Плював на авто поліції й розбив головою скло. Столичний суд покарав хулігана
    Суд дав рік іспитового терміну для чоловіка, який розбив головою заднє скло багажника автомобіля патрульної поліції.
    Фото з відкритих джерел

    Обвинувачений повністю визнав свою вину

    Печерський районний суд Києва призначив два роки обмеження волі, які замінив на рік іспитового терміну для чоловіка, якого визнано винним у хуліганстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 14 червня.

    Як з’ясувало слідство, 23 травня близько 21 год. 30 хв. обвинувачений перебував у стані алкогольного сп’яніння на вул. Алея Героїв Небесної Сотні у Києві. Там він підійшов до працівника поліції управління патрульної поліції у Києві (слідкував за охороною публічного порядку в складі екіпажу «Рубін-1007») та почав нецензурно висловлюватись на його адресу і плювати в службовий автомобіль Renaut Duster.

    Крім цього, обвинувачений, перебуваючи позаду службового автомобіля патрульних, умисно наніс один удар головою в заднє скло багажника, яке розбилося. Після цього його затримали правоохоронці.

    У суді обвинувачений повністю визнав вину. Звільнивши від відбування покарання, суд поклав на обвинуваченого низку обов`язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

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    Теги: Київ суд автомобіль поліція злочин вирок
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    Плював на авто поліції й розбив головою скло. Столичний суд покарав хулігана