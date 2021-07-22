Плював на авто поліції й розбив головою скло. Столичний суд покарав хулігана
Обвинувачений повністю визнав свою вину
Печерський районний суд Києва призначив два роки обмеження волі, які замінив на рік іспитового терміну для чоловіка, якого визнано винним у хуліганстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 14 червня.
Як з’ясувало слідство, 23 травня близько 21 год. 30 хв. обвинувачений перебував у стані алкогольного сп’яніння на вул. Алея Героїв Небесної Сотні у Києві. Там він підійшов до працівника поліції управління патрульної поліції у Києві (слідкував за охороною публічного порядку в складі екіпажу «Рубін-1007») та почав нецензурно висловлюватись на його адресу і плювати в службовий автомобіль Renaut Duster.
Крім цього, обвинувачений, перебуваючи позаду службового автомобіля патрульних, умисно наніс один удар головою в заднє скло багажника, яке розбилося. Після цього його затримали правоохоронці.
У суді обвинувачений повністю визнав вину. Звільнивши від відбування покарання, суд поклав на обвинуваченого низку обов`язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.