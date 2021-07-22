Венедіктова і Малюська у вересні залишать посади – ЗМІ

«Незалежно від того, наскільки посадова особа або міністр були ефективними, якщо президент попросить – міністр зобов’язаний написати заяву»

Свою посаду на прохання президента Володимира Зеленського у вересні залишить генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Також міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Про це пише «УНН» з посиланням на джерело у політичних колах.

«Малюська вже написав заяву про звільнення, яка вже лежить на столі та очікує на підпис. Йому дали час допрацювати до кінця вересня і все. До речі, заяву він написав за власним бажанням», – заявило джерело.

Джерело інформує, що достойної кандидатури на місце очільника Мін'юсту в уряді поки що не знайшли.

Рішення про звільнення також прийнято щодо генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, проте сама заява ще не написана. Видання пише, що вона піде на прохання президента Зеленського. Подібне сталося з Арсеном Аваковим, який був очільником МВС сім років, та пішов у відставку на прохання голови держави.

«Президент попросить – вона напише. Там з усіма така історія. Тобто, незалежно від того, наскільки посадова особа або міністр були ефективними, якщо президент попросить – міністр зобов’язаний написати заяву. Там все так влаштовано», – додає джерело.

На відміну від Малюськи, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко буде до останнього боротися, аби залишитися в уряді. У розмові з журналістом джерело додає, що за відставку Ткаченка проголосують в будь-якому разі. Втім, він намагатиметься перейти на посаду до КМДА.

Видання зазначає, не до всіх міністрів, які вже у наступному політичному сезоні залишать уряд, є претензії. Мовляв, більшість з них напишуть заяву за власним бажанням через те, що «дійсно втомилися», або «усвідомили, що вичерпали свій потенціал».

«Є міністри, які хочуть написати заяву за власним бажанням, бо вони вже вичерпали свій потенціал, і вони піти у новому політичному сезоні. І це дуже відомі міністри. По особистим розмовам з деякими можу сказати, що вони дійсно втомилися», – повідомило джерело.

Мова йдеться, зокрема, про міністра оборони Андрія Тарана, чутки про відставку якого теж ширяться у ЗМІ.

Про кадрові рішення також заявляли голова Верховної Ради Дмитро Разумков та очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія. Проте обидва відмовилися називати прізвища тих, кого це торкнеться.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.