Одесит заморив сина ледь не до смерті, бо вважав, що той потребує «духовного лікування». Деталі

Підліток був настільки виснажений, що уже не міг навіть пити

20 липня ввечері до міської лікарні Одеси доставили 16-річного хлопця зі зневодненням та дефіцитом ваги.

Зараз підлітком у важкому стані опікуються лікарі. За словами батька, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців потребує «духовного лікування», вираженого в харчових обмеженнях. Про це повідомила поліція Одещини.

Чоловік звернувся до лікарів лише тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду.

Фото ГУНП Одещини

Поліцейські розслідують факт злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Зараз правоохоронці з’ясовують, як така подія сталася у зовні благополучній сім’ї, що не знаходилася на обліку служби у справах дітей та у поле зору поліцейських раніше не потрапляла.

Як повідомив журналістам завідувач реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко, вага підлітка, якого доставили в цю медустанову, становить близько 30 кг при зрості приблизно 1 м 80 см. Дитина поступила в лікарню в стані виснаження і зневоднення. Крім того, на тілі підлітка – гематоми.

Батько хлопчика розповів представникам ЗМІ, що у сина – відхилення в розвитку, він не розмовляє і т.д. Спочатку батьки зверталися до лікарів, які нібито не могли встановити причину психічних відхилень, і до нетрадиційної медицини.

Більш як 10 років тому батьки хлопчика звернулися до священника, і він, за словами батька, велів виключити з раціону їжу тваринного походження, а також проводити помазання. Чоловік стверджує, що гематоми на тілі підлітка – сліди від таких обрядів.

«Я просто мажу святим маслом, і йому стає легше. Жодних таблеток він не приймав», – заявив він.

Читайте також: