  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Одесит заморив сина ледь не до смерті, бо вважав, що той потребує «духовного лікування». Деталі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліцейські розслідують факт злісного невиконання обов&rsquo;язків по догляду за дитиною. Фото ГУНП Одещини - Одесит заморив сина ледь не до смерті, бо вважав, що той потребує «духовного лікування». Деталі
    Поліцейські розслідують факт злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Фото ГУНП Одещини

    Підліток був настільки виснажений, що уже не міг навіть пити

    20 липня ввечері до міської лікарні Одеси доставили 16-річного хлопця зі зневодненням та дефіцитом ваги.

    Зараз підлітком у важкому стані опікуються лікарі. За словами батька, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців потребує «духовного лікування», вираженого в харчових обмеженнях. Про це повідомила поліція Одещини.

    Чоловік звернувся до лікарів лише тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду.

    f219e0c2-a88f-4485-89b9-89489e77287aФото ГУНП Одещини

    Поліцейські розслідують факт злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Зараз правоохоронці з’ясовують, як така подія сталася у зовні благополучній сім’ї, що не знаходилася на обліку служби у справах дітей та у поле зору поліцейських раніше не потрапляла.

    Як повідомив журналістам завідувач реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко, вага підлітка, якого доставили в цю медустанову, становить близько 30 кг при зрості приблизно 1 м 80 см. Дитина поступила в лікарню в стані виснаження і зневоднення. Крім того, на тілі підлітка – гематоми.

    Батько хлопчика розповів представникам ЗМІ, що у сина – відхилення в розвитку, він не розмовляє і т.д. Спочатку батьки зверталися до лікарів, які нібито не могли встановити причину психічних відхилень, і до нетрадиційної медицини.

    Більш як 10 років тому батьки хлопчика звернулися до священника, і він, за словами батька, велів виключити з раціону їжу тваринного походження, а також проводити помазання. Чоловік стверджує, що гематоми на тілі підлітка – сліди від таких обрядів.

    «Я просто мажу святим маслом, і йому стає легше. Жодних таблеток він не приймав», – заявив він.

    Читайте також:
    Теги: поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Одесит заморив сина ледь не до смерті, бо вважав, що той потребує «духовного лікування». Деталі