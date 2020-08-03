Поліція затримала на Чернігівщині чоловіка, який зізнався у вбивстві восьмирічного сина



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Поліція з'ясовує обставини смерті хлопчика Фото: Нацполіція

Батько згодом зізнався правоохоронцям, що він причетний до вбивства дитини

На Чернігівщині поліція затримала 30-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві 8-річного сина, з яким він разом відпочивав у лісосмузі під Черніговом. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.

«…надійшла інформація, що в лісі неподалік села Скорінець Чернігівського району загубилася дитина, власними силами родичі знайти дитину не змогли. Правоохоронці розвернули оперативний штаб з пошуку дитини. Було залучено особовий склад Національної поліції в Чернігівській області, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Нацгвардію, кінологи з собаками, лісники, громадськість, квадрокоптер. Загалом понад ста осіб», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські одразу звернули увагу на стан батька, який запевняв, що дитина загубилася.

«У нього на одязі були плями бурого кольору. При поверхневому огляді чоловіка поліцейські виявили у нього закривавлений ніж. Пошуки дитини тривали всю ніч. Близько 7-ї ранку тіло дитини було знайдене в полі. Тоді батько й зізнався правоохоронцям, що він причетний до вбивства дитини. На тілі дитини виявлені численні ножові поранення. Поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила до ізолятора тимчасового тримання», - додається у повідомленні.

Повідомляється, що наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини, що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Триває досудове розслідування.