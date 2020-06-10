У мешканця Київщини поліція вилучила майже 200 кущів наркозілля (фото)



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Поліція вилучила 19 кущів конопель Фото: Нацполіція

Чоловік вирощував мак і коноплі на присадибній ділянці

Правоохоронці під час санкціонованого обшуку виявили у 37-річного мешканця Білої Церкви незаконні посіви рослин конопель та снотворного маку. Довжина рослин сягала майже 1,5 м.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

При цьому поліцейські зафіксували, що земельна ділянка оброблена від бур’янів, на ній облаштовано полив. Також наркозілля вирощувалося окремо від сільськогосподарських культур, що виключає їх самовільне насіювання.

Загалом поліцейські вилучили 181 рослину снотворного маку та 19 кущів, зовні схожих на коноплі. Вилучені рослини направлено для проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає стягнення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.